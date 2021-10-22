全球各國降低碳排放的共識讓電動車即將在歐、美、中成為主流，市調機構DIGITIMES Research認為印度電動車也極具發展潛力，印度汽機車市場胃納量大，中央及各邦政府皆提出電動車產業發展獎勵政策，未來數年電動載具可望呈倍數增長，台灣電動載具零組件強項中，電池交換、動力裝置、車聯網為印度所需，此亦為與印度相關供應鏈合作關鍵。

為促進電動車產業發展及提高銷售量，印度中央政府電動車產業政策聚焦於「FAME II 」計畫，該計畫總經費達1000億盧比（約14 億美元），用於車輛補貼及充電基礎設施布建，各邦亦各自提出獎勵措施，包括吸引製造商投資設廠、減免增值稅等。

DIGITIMES Research表示，台灣在電動車的強項為電子零組件，而印度的強項是軟體，印度電動車供應鏈所欠缺的部分為能源系統、動力裝置、車聯網，這些領域所需的零組件，台灣皆有業者投入，因此，當印度電動車產業政策欲提高在地化生產比重，台灣業者可從相關領域著手。

根據印度電動車製造商協會統計，印度電動載具市場大多數集中在機車及三輪車，換電站及路邊商店外掛式充電器將成為主要的充電設施，另外，印度人民所得低，對價格敏感度高，以電動機車為例，廠商訂價需低於9萬盧比方能獲得消費者青睞。