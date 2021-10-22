俄羅斯官員指出，首都莫斯科東南方一家炸藥工廠今天失火，造成16死和1人失蹤。

工廠所在地利珊州（Ryazan）政府負責人稍早告訴塔斯社（TASS），火災發生時有17人在工廠廠房內。火勢已被撲滅，並未對當地民眾構成危險。

俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）發布的圖片顯示，工廠建築受損嚴重，現場形成瓦礫並冒出煙霧。

俄羅斯緊急事務部稍早表示，火災可能是因當地PGUP Elastic工廠「違反技術流程和安全措施」所致。

法新社報導，這座工廠被俄羅斯政府視為一家「戰略性公司」。

根據工廠網站，它隸屬於國有企業「俄羅斯技術國家集團」（Rostec），這個集團旗下有若干公司，專為民生和軍事產業供應工業或高科技產品。但當地媒體稱，這個集團已在2015年破產，其廠房由其他炸藥公司使用。

俄國負責調查重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）表示，已派員調查工廠是否遵守「工業安全標準」。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101022