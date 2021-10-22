老司機提供最佳解答。（翻攝Dcard）

一名男大生與女友想嘗試車震，但家中車子太老，擔心一震起來就會解體，特地上網詢問「車震神車」。眾網友提供各種搞笑答案，公車、悍馬車通通出籠，不過一名網友貼出一台「旅行車」，眾多「老司機」一看，一致贊同「車震神車」非它莫屬啦。

一名男大生在Dcard發文，表示跟女友想嘗試一下在車上「運動」，但家裡的車太老了，擔心震起來會直接原地解體，於是上來請網友推薦「車震神車」，怎麼震都不會壞，甚至外面也看不出來有在震的最好。

男大生表示自己想到的是賓士，然後開脫困系統，「一直跳來跳去大家就不知道你在車震了」，不過賓士太貴了，加脫困聽說要加40萬，因此請網友推薦。

眾多網友貼出各種車輛照片搞笑推薦：「砂石車 噸位越大越不會搖」、「公車絕對不會晃很大力，真心推薦」、「推冷凍車 後面還能放張床」、「悍馬車，這台不錯，路人應該不敢有意見」、「大貨車，完美符合1怎麼震都震不壞，2從外面怎麼都看不出來有在震的雙重需求」。

不過真正識貨的老司機貼出了一張照片，是一輛看起來不怎麼特別的白色箱型貨車，車身上有「Soft On Demand」招牌，貨艙則被改成了大面落地反射玻璃，上面還有著「魔鏡號」字樣。眾多網友紛紛按讚，「車震神車」當之無愧，因為這台正是日本成人電影製造商SOD推出的行動AV攝影棚，外觀如同一輛小貨車，但只能從裡面往外看，外面看不到，堪稱「史上最強改裝車」。