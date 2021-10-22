基隆發跡的「築間幸福鍋物」，10年來在餐飲市場累積好口碑，如今以火鍋及燒肉為主的築間餐飲集團，疫情期間仍積極展店，旗下主打和牛吃到飽的「有之和牛 鍋物放題」，全台第8家分店今（22）日插旗基隆熱鬧的「大麥當勞」旁，歡慶基隆店開幕，自今日起至10月31日，推出內用88折優惠，最低474元起就能吃到飽！

築間餐飲集團董事長特助李晨馨表示，基隆店不僅延續討論度超高的「和牛吃到飽」以及「超豪華自助吧」，更推出「有之和牛2.0夢幻版」，加價選項「99元燒烤吃到飽」，開幕首日吸引大批消費者上門朝聖，上午11點開門立刻高朋滿座，當日餐期時段，一開放訂位隨即額滿，但依然保留部分現場候位桌次。

「有之和牛鍋物放題」不只主打澳洲熟成和牛，更推出日本特選和牛吃到飽，自助餐台區備有饕客必吃的濃郁「和牛黑咖哩」，以及網友推爆的「牛肉滑」、「豬肉滑」、「蝦仁滑」及「花枝滑」；甜點區更有韓國進口的霜淇淋及多款冰淇淋供消費者選擇。

李晨馨表示，有之和牛推出超過20款以上肉品、海鮮無限量吃到飽！從788元起的「和牛吃到飽」、到638元起的「特選牛套餐」；不吃牛肉則可點選538元起的「豬雞套餐」，均可搭配70種以上的蔬菜、鍋料、熟食、甜品吃到飽！

火鍋湯底部分，由具有30年廚齡的研發總監、研發出與肉品相襯的12款特色湯底，包括「和風鮭魚味噌」、「和風壽喜燒」、網路激推的「麻辣奶香」湯底等，擄獲食客們的胃與心。