白金漢宮20日原先表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）在家休養，但後又承認，她其實赴醫院檢查並住了一晚，讓外界對高齡95歲女王的健康狀況霧裡看花。

白金漢宮於當地時間20日早上表示，女王取消訪問北愛爾蘭的計畫，接受醫療建議在家休養。

但「太陽報」（The Sun）報導女王住院消息後，王室官員不得不在21日晚間證實，女王20日確實前往醫院進行「一些初步檢查」，並住了一晚。

白金漢宮表示，女王已於21日午餐時間返回溫莎城堡（Windsor Castle），且「心情還不錯」。

英國聯合社（Press Association）指出，女王原先預計赴醫院行程短暫，加上為了保護隱私，因此消息最初未被公開。

法新社報導，女王出於「現實因素」在醫院過夜，據信是因為當時時間太晚，無法返回距醫院路程達42公里的溫莎城堡。

住院消息傳出前，女王近幾個星期間進行了多次公開活動，包括19日在溫莎城堡為全球商界領袖舉辦招待會。

王室傳記作家哈德曼（Robert Hardman）告訴英國廣播公司（BBC），因為女王在醫院過夜的消息傳開，白金漢宮「今天早上略感不悅」。

BBC資深王室事務記者維奇爾（Nicholas Witchell）表示，王室官員「並未提供完整、合理的事發過程。」他並說，當沒有值得信賴的資訊，謠言和錯誤訊息就會湧現氾濫。

王室表示，女王已於21日下午返回桌邊辦公，履行一些較不繁重的職責。

然而，將於明年慶祝登基滿70週年的女王年事已高，她的住院消息不免令大眾擔心她的健康狀況，以及繁重公務對健康帶來的負面影響。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1101022