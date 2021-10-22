《能戰！全民新視界》本周郭彥均以及大牙出任務。（三立提供）

郭彥均和大牙體驗最真實的軍中生活與訓練。（三立提供）

三立電視與國防部連續3年攜手打造史上最強的軍事旗艦節目《能戰！全民新視界》，由主播王偊菁主持，本次參與藝人陣容包括郭彥均、楊子儀、張文綺、周宜霈（大牙）、壯壯等組成「鋼鐵藝人團」輪番上陣，挺進國軍最前線，體驗最真實的軍中生活與訓練。

節目中訓練橫跨陸、海、空各軍種，製作團隊走遍國軍各大小單位，融合時下最受歡迎的實境挑戰、行腳體驗和精彩的人物故事，跳脫傳統以輕鬆趣味角度，而節目播出第2集無線收視0.72又再度升高，許多退伍男性觀眾還留言「年輕的阿兵哥，辛苦了，除役的老兵向你們致敬。匪敵若敢來犯一定回部隊與你們並肩作戰、戰鬥到底！」

《能戰！全民新視界》本周郭彥均以及大牙出任務，兩人前進海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，直接挑戰蛙人最硬、最痛的克難週和天堂路。這次的拍攝郭彥均和大牙真的吃足苦頭，從一開始的現地偽裝、要用炭和爛泥巴敷臉，再直接與學員挺進排水溝，學員怎麼做、兩位藝人就必須跟著完成，過程完全沒有打折，讓大牙直呼：「當軍人好辛苦啊！」郭彥均則說：「要給軍人更多尊敬。」

大牙前往左營海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊時就一直唸：「這次是最怕的外景！」還被郭彥均唸真是煞風景，但大牙似乎警覺性比郭彥均高，一到部隊就感受到殺氣。而兩人在換上軍服之後要參加體驗課程，第一件事就是被無預警潑水，郭彥均大叫：「我穿的是全新軍服耶！」

原來這潑水舉動代表「克難週」的體驗開始，接著就是喝苦茶，讓兩人笑都笑不出來，長官向他們表示喝苦茶代表「先苦後甜」，因為在6天5夜結束時，長官會送上糖果象徵過關。從被潑水到喝苦茶，大牙表示心理震撼真的很大。最難得是體驗兩棲部隊戰地偽裝，臉上塗黑泥，偽裝後還躲在水中，而郭彥均過程中還被警告不要嘻皮笑臉。

而每一位合格的兩棲蛙人，都要經過天堂路的終極考驗，大牙與郭彥均也鼓起勇氣下場體驗，雖然痛又辛苦，但是他們也拿出「鋼鐵藝人團」的能戰精神，完成史上最艱難的軍事通告。最難得的是在拍攝期大牙剛好遇上生理期，她到現場才驚覺拍攝小組沒有打算做特殊安排，直接要求她與郭彥均就依照蛙人訓練強度操作，她一度露出驚訝驚恐的表情。

而郭彥均一開始說要跟軍人的強度一樣，但操作下來才發現根本做不到，甚至在天堂路上卡關。這趟軍中兩棲體驗雖然辛苦，但郭彥均與大牙周宜霈兩人都拿到合格證書、也在象徵完訓的小船槳上簽名，成為海路的榮譽隊員，過程雖然很辛苦，大牙周宜霈體力耗盡，但兩人卻也都很開心。以上內容將於明晚8點在三立新聞54頻道播出。