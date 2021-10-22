民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼台北市長柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「四個堅持」惹怒柯當場回擊，引發討論。民進黨台北市議員王世堅今（22）日在政論節目中面對主持人翟翾問會不會背蔡英文「四大堅持」？王世堅急忙回答「恩…我會背！」「總統講的指示，我們是要默記在心裡，並不是拿來炫耀的！」

王世堅今在政論節目《新聞大白話》面對主持人翟翾問會不會背蔡英文的四大堅持？急忙回答他會背。但他也說明，簡舒培的原意不是這樣，簡的意思是要柯文哲講四大堅持中哪一句是廢話？因為蔡英文在國慶演說當中講四大堅持之後，柯文哲馬上回應是廢話。柯文哲有在現場聽，所以柯文哲要說清楚，這四句話哪一句是廢話？

王世堅強調，是柯文哲先談起政治，身為首都市長，如果專心顧好市政，議員就不會問。是柯文哲先說蔡英文說的是廢話，這是互相的。王世堅還秀出他自己製作的小卡片，上面印「我柯黑我驕傲」。

不過主持人翟翾還是問王世堅會不會背四大堅持？王世堅回應，「總統講的指示，我們是要默記在心裡，並不是拿來炫耀的！」主持人繼續追問，真的要把四大堅持奉為「蔡語錄」嗎？

王世堅說「不是」，當然大家不同政黨之間互相嘲諷，就像他說柯文哲講的是「柯語錄」，諷刺柯家軍要背好背滿，就可以升官。主持人說，是從你開始的？王世堅坦言，「對啦，我承認我是始作俑者，因為我是柯學家」，「但是民進黨絕對沒有那個用意」，因為蔡英文當天講話是基於總統的身分，是絕大多數國民現在所認同的。王世堅批柯文哲，在總統一發表文告後，馬上說是廢話，當然會被質疑。