台灣連鎖超市龍頭全聯福利中心晚間突拋震撼彈，宣布收購台灣第二大量販店大潤發，潤泰新、潤泰全今（22日）晚間同步發重訊，處分大潤發流通事業普通股票，出售對象皆是全聯實業，處分利益總計約新台幣23.25億元。

潤泰新董事會今（22日）發布重訊，以每單位價格約新台幣319.0438元，處分大潤發普通股股票4085139股(減資後)，總金額約13億333.8萬元，賣給全聯全聯實業(股)公司，預計處分利益約11億7462萬元。

潤泰全也同步發布重訊，以每股319.0438元，處分大潤發普通股股票4085139股，出售對象亦是全聯實業，預計處分利益約11億5059萬元。

全聯福利中心晚間宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權，此次交易含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。

全聯表示，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。