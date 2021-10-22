疫情對於企業經營是一大挑戰，突然到來的疫情打壞了長期規劃，後疫時期又需重起爐灶，根據最新調查，除了企業老闆們很頭痛，企業的財務長和財務主管同樣面臨一系列的挑戰，其中，為了管理供應鏈和大宗商品價格的相關風險，92％的財務長在未來12個月可能需要投入資源，用於管理國家或政治風險。意即，總體經濟常關注的地緣政治風險，企業財務長們現在需要更近距離地掌握。

匯豐集團的《2021年全球企業風險管理調查》，調查對象包括來自美洲、亞洲、歐洲、中東地區和非洲各行業跨國企業的 200名財務長以及433名財務主管或高階財務專業人士，內容聚焦在企業財務管主管對於未來發展的思考。

近來成為全球話題的通貨膨脹壓力，企業界感受深刻。匯豐調查顯示，企業財務主管重視供應鏈調整的問題，新冠疫情已經造成嚴重的供應鏈中斷，除了影響庫存水平，推遲了向消費者的交貨時間。近3年來，79％的財務長持續與更多當地的供應商合作，78％的財務長則已將生產和物流中心搬移到離客戶更近的地方。