經常處理離婚、損害配偶權案件的律師李怡貞，在臉書發文暢談在「公司的小三」會有的行為，包括「不會承認自己是靠關係上位」、「做一些無關緊要但自以為重要的事來刷存在感展」等，讓眾多粉絲超有感，引發熱烈回應。

李怡貞在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文：「在公司的小三除了不會承認自己是小三，也絕對不會承認自己是靠關係上位，所以都會做一些無關緊要但自以為重要的事來刷存在感展現實力，一沒做好或落漆通常不容被挑戰，被挑戰或是丟臉了就靠關係來跟別人老公抱怨或情勒，只為了騙自己其實好辛苦好棒棒為公司賣命。」，最後更狠酸：「啊就真的沒實力，幹嘛求表現？」。

這篇PO文引發粉絲熱烈迴響，紛紛留言：「沒實力就只會靠兩粒」、「因為小三的實力不是用在工作上呀」、「哪裡沒實力，她們床上很賣力好嗎」、「這個現象，好像每個產業都有！男人有錢不安份，很多人前扮演好爸爸，但私下不知道已經沾了多少野花！男人也鬼遮眼，沒實力的小三/小四，可以上高位！一連串八點檔，在眼前上演！看著出軌的男人與小三、小四…現世報的到來」、「不管是小三還是老屁股，只要沒能力的都愛在職場刷存在感跟演賣力這場戲」。