中國大陸為緩解電荒並應對已經到來的冬季，要求各產煤省份擴大煤炭供應。其中作為煤炭大省的山西省保障煤炭供應任務沉重。由於煤價不斷上漲，各地礦區不斷上演搶煤大戰，為各地用煤企業運煤的重型卡車大排長龍，載運一車煤炭至少要等24小時，最久甚至要排3天3夜才輪得到 。

據《紅星新聞》引述山西一家煤炭運銷公司的老闆指出，「前幾年煤價一周漲5元（人民幣，下同），就感覺波動挺大的。現在煤價有時候一天漲幾次，最多一次漲了300元，沒有漲幅低於50元的。」

報導說，近期大陸各地打來電話找煤，不管價格多高，有煤就要。該公司派出10多個採購員和1000多輛重卡到山西、陝西、內蒙古的多個煤礦排隊運煤。

位運煤司機表示，找煤並不容易，重型卡車一排隊就是24小時起跳，「最多的時候得排上3天3夜」，「搶煤就像打仗一樣，必須爭分奪秒。」而由於運煤車太多，時常堵車，高速公路上一輛接一輛的重型卡車排成長龍，綿延7、8公里。

港媒《經濟日報》指出，今年以來大陸煤炭價格節節上漲，而電價受限政府規定，發電要賠錢，導致9月以來多地出現電荒。為緩解電力緊張，大陸國家發改委採取多種措施壓抑煤價。山西與大陸14個省區市簽訂了第4季度中長期煤炭保障供應合同，大陸國家發改委亦發文表示，將運用《價格法》等一切必要手段控管煤價，確保能源穩定供應，讓人民群眾得以溫暖過冬。

報導說，陝西省榆林隨即推出限價措施，山西、內蒙古部分煤礦也緊跟政策步伐， 10月19日後各地煤礦普遍降價，發改委再次督促河北、河南等地煤炭交易中心調降煤價。

《紅星新聞》引述山西能源專家表示，煤炭消費量快速增長的主要原因在於用電需求旺盛，對火電依存度大幅提升，預料明年隨著增產措施落實，在需求不出現新爆發、新能源正常供應、水電無明顯減少等多種條件配合下，明年上半年煤炭價格「有望」回歸合理區間。