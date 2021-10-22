樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員Yuri（陳怡叡）以天使臉蛋和魔鬼身材的完美外貌，被球迷冠上「地表最正啦啦隊女孩」美名，從小就有唱跳哥手夢的她，還不顧家人反對北漂追夢，還差點以女團身份出道；Yuri今（22）日在IG發文宣布因天冷要把泳衣收起來，特地PO出今年最後一張比基尼照，讓網友看了都不冷直喊「好熱」。

Yuri在「Rakuten Girls」成員中是出了名唱跳能力極好，前段時間和另一位啦啦隊成員菲菲在球場邊表演，忘我熱舞到短褲不斷上滑，露出性感屁股蛋，掀起網友暴動；今日Yuri在IG更新動態，宣布因為天氣轉涼又濕冷，決定把比基尼收起來，曬出一張性感照，說到「這大概是我版上今年最後一張比基尼照？！」。

畫面中Yuri身上穿著一套亮藍色的比基尼，還罩著一件牛仔外套，朝鏡頭歪頭燦笑，看起來美麗又耀眼；而她牛仔外套沒穿好的風格，又加上胸前露出超深乳溝，格外慵懶又性感，而下半身雖然只看到大腿根部，但依舊能隱約透露她穠纖合度的線條。

Yuri的好身材讓網友看到口水直流，甚至忘記天氣有多冷，熱情表示，「突然覺得好熱喔」、「好美唷」、「大波波」、「讚」、「身材好辣」、「這照片很珍貴」、「還是可以每天po舊的美美比基尼照」、「好凶（胸）喔」。