中國恒大集團主席許家印今日在恒大集團復工復產專題會上透露，恒大沒有預售過的樓棟或項目今後要全部改為現樓銷售，原則上恒大10年內不買地，但現在也不能賤賣土地。許家印會上宣布了恒大化解風險自救的三大戰略決定，一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印強調，「復工復產保交樓」作為恒大當前的頭等大事，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，才能解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款。

許家印表示：「恒大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7000多億人民幣，10年內要壓降到每年2000億人民幣左右，並在10年裡完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。這意味著，未來恒大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。」