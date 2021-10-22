有「民主戰艦」之稱的前立委朱高正長年與病魔纏鬥，不幸在22日晚間7點多因大腸癌病逝萬芳醫院，享壽67歲。朱高正的妻子裘曼如則在10多年前罹患子宮頸癌病逝，裘曼如與總統蔡英文曾是台大法律系的同班同學，兩人感情很好。

朱高正的妻子裘曼如與總統蔡英文是台大法律系的同班同學，感情很好。身為法律系學長的朱高正曾自豪說他只花了32.5小時就追上裘曼如。朱高正後來到西德攻讀學位，和裘曼如則在德國結婚，生下兩個兒子。

裘曼如後來因罹患子宮頸癌數度出入醫院，朱高正未能陪伴在身旁，而是由兒子照顧媽媽。當時朱仰丘就曾在母親的靈堂前對媒體表示：「我這輩子都不會原諒我爸」。

朱高正的兒子朱仰丘則在去年1月13日晚上10時多，酒後搭乘計程車行經水源快速道路到新北市新店中正路口，在等紅燈時，他一下車就躺在快車道呼呼大睡，後方車輛閃避不及，把他輾死，年僅39歲。當時計程車司機擔心他躺在快車道睡覺危險，立即報警，但不到10分鐘，易姓男子開車載著女性友人行經該處，沒注意到路上有人，開車直接壓過去。易男未有酒駕，朱仰丘送醫不治。事後朱男弟弟代兄提告，檢方開庭時，朱高正從未出面。

當時一度傳出朱仰丘是蔡英文的乾兒子，總統府曾澄清，蔡英文確實與朱仰丘的母親是同班同學，且是熟稔的好友，總統曾見過朱仰丘，當年裘曼如過世時，她曾表達若有需要，可以協助照顧，但總統並沒有乾兒子。

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