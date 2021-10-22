去年奪下二軍盜壘王的味全龍隊林孝程，原本期待球隊升上一軍的首年能夠幫助球隊創造紀錄，沒想到傷病接連找上他，22日面對富邦悍將，他在二、三壘有人時敲出二壘安打建功，助隊以8比7勝出，讓他直呼：「有種光芒照進我的世界的感覺。」

林孝程去年以32次盜壘成功奪下二軍盜壘王，原本期待今年能在一軍發光發熱，季初熱身賽時被觸身球打中右手小指，休了2周後，在二軍復健賽時跑一壘時又被絆倒，導致左腳十字韌帶撕裂，又休了2個多月。

「真的滿自責的，原本期待今年能幫球隊一起完成一些紀錄，沒想到就一直受傷。」7月13日林孝程迎來一軍初登場，但傷病在8月時又找上他，在8月底到桃園比賽時，本壘攻防時又被丟到頭，導致腦震盪下二軍，直到10月中才又重回一軍舞台。

現在能夠順利比賽，林孝程很感慨，「去年比了一整年沒受什麼傷，只有1次食物中毒休了1個禮拜，但今年很奇怪，事與願違，大概100種受傷方法我都遇過了吧！」

今天在平手時建功，林孝程坦言就是想為球隊建功，「因為前面發生比較大的失誤，想要彌補過來，今天這場比賽過後，有種光芒照進我的世界的感覺，因為之前受傷時滿負面的，好了又受傷，一直這樣輪迴，心很累。」