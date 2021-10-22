白宮首席醫療顧問佛奇今天表示，美國民眾在接種COVID-19疫苗追加劑時，可選擇與原先接種疫苗不同廠牌的產品，但他仍建議在可得的情況下接種一開始施打的疫苗種類。

目前同時擔任美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長的佛奇（Anthony Fauci）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「一般來說，追加劑建議接種你原本一開始施打的疫苗種類。」

但他補充：「若為了某個理由，且可能有各種不同情況，因人、（疫苗）可得性或單純個人選擇而異，那麼你可以採取我們所說的混打。」

路透社報導，佛奇這番發言，與美國疾病管制暨預防中心（CDC）和美國食品暨藥物管理局（FDA）本週所做的建議有所出入。

美國CDC昨天建議，已接種莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾宜補打追加劑，且可以選擇非原本接種的疫苗廠牌。

美國FDA也建議美國民眾接種追加劑，但未明確表示哪種組合最佳。

這些機關的建議，為已施打嬌生單劑型疫苗的民眾開啟接種輝瑞（Pfizer）或莫德納疫苗的大門。種種研究顯示，這類混打提供的防護力較佳。

不過佛奇今天說：「你現在可以在不同疫苗間混打，然而一般來說，接種你原本施打的種類比較合理。」