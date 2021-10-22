台灣第一民主戰艦、前立委朱高正晚間因大腸癌過世，享壽67歲。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，朱高正堅持不化療、拚戰病魔至最後一秒鐘；前台北縣長尤清回憶說，他與朱高正統獨立場不同，但彼此尊重、不為敵，這正是台灣民主可貴之處。

尤清指出，對於廢除萬年國會、推動國會全面改選，除了民進黨之外，朱高正也有一定的貢獻、也應該給予一定的肯定。

柯建銘晚間接受中央社記者採訪時表示，朱高正罹患大腸癌但堅持不願接受化療，病情曾一度好轉，他還與朱高正一起吃飯，畢竟是立法院老同事；前些時候病情惡化陷入昏迷，但因生前有交代要拚到最後一秒鐘，於今天晚間7時20分宣告死亡。

年紀稍長朱高正12歲的尤清接受中央社記者採訪時、談及當年兩人初識場景回憶說，他當時從德國拿到博士學位回到台灣到大學教書並當律師；有一天，還是學生的朱高正到律師事務所找他，兩人談了一個多小時。

尤清指出，他當時發現朱高正是非常優秀人才，遂鼓勵到德國不一定讀法律，可以讀哲學，後來朱高正到德國讀了法律與哲學，且對康德法政哲學有深入研究，而他自己雖有研讀康德，但沒有朱高正深入。

如何看待朱高正對台灣民主政治的貢獻，尤清表示，民進黨1986年9月28日在圓山開會，朱高正臨門一腳說「今天就要組黨」，鼎力支持他要求立即組黨的提案，至今仍然非常感激。

在政治立場的變化上，尤清認為，朱高正後來對於政治的想法也不是一般人所稱「統派」，而是將重點放在兩岸中華文化的連結；朱高正寫了很多民主、人權的文章，可能在兩岸間受到學者所重視。

尤清說，不清楚中國如何評論朱高正，但朱高正對於德國與歐洲的社會民主黨都有深入研究，而社會民主黨的核心就是社會的市場經濟；且朱高正中國很多書院講述朱熹的理學，從易經朱熹講到王陽明，這多多少少對於兩岸都有一些影響。

至於兩人的「統獨」相處，尤清認為，多元的社會要尊重不同意見、互相寬容，朱高正尊重他的立場，這也是台灣民主可貴之處，不能因為兩人見解不同，而與朱高正為敵；對於朱高正的辭世，他的內心相當悲痛。