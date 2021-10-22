日本AV界爆發史上最嚴重外流事件，超過百部未經打碼的母片遭流出，其中都以SOD出品的片子為主。對此知名AV達人「一劍浣春秋」就表示，對於片商來說，負面效應正要開始，若未來在SOD片中看到一個情況，也不要太意外。

日本AV界大量無碼片外流，有熱心網友整理清單，多達132部，且數量還在持續增加中，受害的不乏過去幾年的頂級女優如吉澤明步、紗倉真菜、本庄鈴，甚至有女優的本名、個資也被挖出，對業界可說是毀滅性打擊，其中以知名大廠SOD最為慘烈。

一劍浣春秋在部落格中表示，現況就是，SOD完全無力阻止，且被掌握的母帶數量遠超想像，只能眼睜睜看著一部又一部的賣座片遭外流，接下來面對的可能就是女優與事務所的責難與賠償，若被要求付慰問金會非常慘。女優們雖不至於就此引退，但未來跟SOD合作都會謹慎考慮。

一劍浣春秋說，這次SOD捅的漏子肯定會搞死經紀公司，過往靠著人脈可以在同價格下優先爭取的女優的合作權也飛了。他預言，SOD高層現在急著把事情解決，但又無計可施，就會把壓力全丟給基層，因此接下來恐怕社內會爆發離職潮，因此未來若在SOD作品中，看到發片量下滑，或是女優品質很糟，都不要懷疑，就是這次外流風波的副作用。