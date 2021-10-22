台中七期匯聚許多國際建築大師設計的豪邸作品，其中不乏榮獲國際大獎、登上國際版面的指標性建築，如「寶璽天睿」今年連獲「英國國際房地產大獎」及「美國奢華風格指標獎」；「大陸麗格」獲頒「2021國際建築獎」；曾獲國際獎項肯定的還有「寶輝秋紅谷」，不僅將台中建築推向國際舞台，更替個案鍍金。

其中，由加拿大國寶建築師Michael Green、日本神級空間大師片山正通、與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃的「寶璽天睿」The Cosmos，在今年英國國際房地產大獎（The International Property Awards）亞太地區，榮獲最佳休閒住宅類別得獎（Best Leisure Interior）。該獎項堪稱全球房地產公司與業界公認的最高成就之一，影響力猶如建築界的奧斯卡。

「寶璽天睿」榮獲另一個獎項為美國Luxury Lifestyle Award則為全球奢侈品的指標獎項，評選來自60個國家的品牌和服務，包括CHANEL、Ferrari法拉利、Tiffany、AP、路易13等精品品牌與國際酒店等。

另外，今年全球設計界最負盛名的獎項之一，英國室內設計協會所舉辦的國際設計大獎(The SBID International Design Awards），「寶璽天睿」目前已篤定入圍於決賽名單，可望再次成為國際建築業界的矚目焦點。

觀察「寶璽天睿」實價登錄，目前已有38筆交易，每坪均價為68.1萬元，不僅寫下台中豪宅社區均價新高，今年以來更有8筆揭露，已連續兩年高居台中億元級豪宅交易之冠，備受返台置產的台商青睞。

此外，「大陸麗格」由義大利國寶建築師Antonio Citterio操刀，日前拿下全台唯一「2021國際建築獎」，利用鑽石切角的琥珀色玻璃帷幕打造蜜糖般蜂巢外觀；內部大至公設、小至家具皆委由ACPV團隊操刀，還原義大利式頂級生活美學。該案目前累積84筆成交紀錄，其中7月揭露Antonio執手設計的24樓戶實品屋，含裝潢以總價1.2億元成交，拆算單價高達91.3萬元。

此外，「寶輝秋紅谷」邀請美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson規劃，首度推出15度鑽石帷幕技術，並打造台中最高不著地空中會館，曾拿下被譽為建築界奧斯卡的「英國國際房地產大獎五星獎」，單坪最高創下97萬元，目前仍是台中豪宅成交單價之冠。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，榮獲國際大獎助攻建案增值性，在國際建築爭相拚場的七期市場中，獲獎作品猶如眾多藝術品中的限量款，因稀有而珍貴；從銷售面來看，設計團隊的粉絲取向也是買盤主力之一，刷新高價交易並不意外。