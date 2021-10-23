世界衛生組織（WHO）今天表示，截至今年5月，全世界可能已有8萬到18萬名醫護人員因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而亡故。世衛堅持，醫護人員必須優先接種疫苗。

世衛表示，數百萬醫護人員仍未接種疫苗的事實，是對掌控全球疫苗供給的國家和企業一種「控訴」。

WHO報告估計，全球1.35億名醫護人員中，「可能有8萬到18萬人在2020年1月到2021年5月之間死於染疫」。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，醫護人員必須先接種COVID-19疫苗，他並痛批全球疫苗分配不均。

他說：「根據119國的數據，全球平均有2/5醫護人員完整接種疫苗。但是當然，平均值粉飾了巨大的地區差異。」

「在非洲，完整接種疫苗的醫護人員不到1/10。在此同時，大多數高所得國家超過8成醫護人員已完整接種疫苗。」

他並說：「我們呼籲所有國家，確保全體醫護人員和其他高風險族群一樣，優先接種COVID-19疫苗。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101022