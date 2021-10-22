新一波東北季風暴到，北台灣再度變天，且這次降溫相當有感，低溫已降至20度以下。有專家就提醒，由於反聖嬰現象關係，「今年冬天比較冷」，要特別注意保暖。對此說法，氣象粉專「台灣颱風論壇」分析變冷的真正原因。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》撰文表示，「反聖嬰現象」指的是中、東太平洋赤道海溫偏冷的現象，常常直接或間接影響全球的天氣。不過根據最新的氣象研究，反聖嬰跟台灣冬季溫度的關聯並不大。

颱風論壇解釋，雖然反聖嬰可能會讓台灣附近的東北季風較往年強勢，但是東北季風是否會帶很冷的空氣來台灣，要看的則是北方冷氣團，而不是受到位於南方的反聖嬰現象所主導。

因此，台灣冬季會不會偏冷，不能只觀察南方的「反聖嬰現象」，必須連北方冷氣團的活躍程度都要考慮，颱風論壇指出，這個則跟「北極震盪」比較有關係。

不過，颱風論壇提醒，今年冬季跟往年很像，會有強烈大陸冷氣團，甚至是寒流出現，但也會有相對較暖的時期，也就是「冷暖交替」的狀態。至於近期傳出有民眾開始在搶購暖暖包，粉專認為先不用急著買，到11月買都還來得及，畢竟現在距離正式入冬還有一段時間。