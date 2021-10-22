命理師沈嶸說到做到，持續兌現「每月捐10萬、持續20年」承諾，本月更決定發揮愛心幫助「社團法人中華民國保護動物協會」，不僅捐款現金10萬元，還加碼送上肥皂等物資，合計共1100份贈禮。目前她截至今年10月已累計捐款250萬，持續朝2400萬元的總目標邁進。

中華民國保護動物協會是全台灣最早成立的動保團體，專門解除公立收容所無法再收容照顧或不受領養者歡迎的老殘犬貓，是棄養犬貓的救星。協會照顧將近800隻犬貓，每月醫療費加上飼料費用平均花費高達78萬元，加上使用20多年的老舊犬舍急需修繕，成立「狗來富專案」計畫募款，卻受到疫情影響，至今達成率僅9%，急需社會大眾愛心捐助。

沈嶸表示如何尊重動物的生命可以看出一個社會的文明，人人都想買房子有個安身立命的地方，犬貓何嘗不是，希望所有毛小孩都能夠找到一個愛護牠的家庭安度餘年，愛護毛小孩等同愛護台灣，因為人與動物都是地球家庭的一份子。