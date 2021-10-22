前立委朱高正，攝於1989年。(資料照片)

前立委朱高正因罹患大腸癌，不幸於今（22）日晚間病逝於台北市萬芳醫院，並經林正杰在臉書證實此事。

曾經在黨外雜誌擔任攝影記者的邱萬興回憶朱高正在立法院的豐功偉業以及被國民黨資深立委灌醉的糗事。

邱萬興回憶，1987年3月20日，民進黨13位立委一起向行政院長提出總質詢。朱高正在立法院第一次用台語質詢行政院長俞國華時，曾遭到老委員拍桌大叫：「聽不懂，不要再講了……」，朱高正用台語吼回去：「XXX，聽不懂的給我滾出去。」坐在後面主持會議的立法院長倪文亞對朱高正委員說：「好了好了，不必再講了。」朱高正回頭對倪文亞說：「講話客氣點好不好，什麼好了好了，我也是委員.....。」

邱萬興寫道，朱高正在國會忽而怒罵老賊、忽而跳上桌，讓這些立法院老立委又恨又怕。有一次，朱高正在議場質詢完畢走回座位時，背後有位老立委小聲罵他是「政治流氓」，朱高正一回頭來責問是誰說的？眾老先生皆推說「不是我說的！」曾有老立委不信邪，和朱高正在議場扭打，被朱高正當場撂倒。

邱萬興提及，當時這些老立委都很怕朱高正找他們麻煩，有一天來自東北的老立委張鴻學帶了一瓶金門高粱酒，在午餐時，特地邀請朱高正立委喝一杯。就這樣你一杯、我一杯，朱高正不到半小時就醉倒在立法院的康園餐廳。這件事還被前台北縣長尤清嘲笑，「張鴻學真的是老謀深算！」

邱萬興提到，最近尤清常去萬芳醫院探望癌末的朱高正。前幾天，尤清也找朱高正出來聚餐，沒想到突然就走了。

1989年12月28日，立法院院會，立委朱高正與王聰松發生肢體衝突。 (本報資料照片)

1989年3月11日朱高正因大湖山莊滋擾案至士林分院出庭應訊。（資料照片）

國民黨、民進黨兩黨協商─趙少康、朱高正。(中時攝影組攝)

民進黨立委尤清、張俊雄、吳淑珍、朱高正。(中時攝影組攝)