台灣連鎖超市龍頭全聯福利中心今（22日）晚間突拋震撼彈，宣布收購台灣第二大量販店大潤發，全聯作為流傳已久的潛在買家，如今終於塵埃落定，此事也在消費者之間不斷發酵，大批網友議論紛紛，有網友納悶，為何頂好、大潤發、家樂福等超市賣場相繼出售，「台灣經濟是不是出了什麼問題？」。

過去頻傳台灣家樂福、大潤發出售一事，先前全聯董座林敏雄坦言，這2家都曾找上過，如今全聯正式宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持大潤發股權，預計2022年中完成。

據了解，交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌；全聯表示，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

消息一出後震撼全台，許多網友對此展開熱烈討論，有網友十分不捨，「大潤發真的超低價、CP值超高，要消失了，我的心已死」、「內湖大潤發真的不錯，夠大，水果蔬菜，擺滿任人挑，常有特價商品，好可惜」、「以後沒大潤發了」。

另外，也有部分網友擔憂，「量販店被壟斷對消費者不是一件好事」、「台灣的大型賣場已被好事多擊倒」、「法國家樂福要賣掉，相信全聯也不會客氣的」、「完了，一家獨大」；有網友納悶，「為什麼頂好、大潤發、家樂福等超市賣場會相繼出售，政府要好好看一下台灣經濟是不是出了什麼問題嗎？」、「怎麼會這樣，花旗走了？家樂福撤了？大潤發賣了？」。