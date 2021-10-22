基隆捷運跟宜蘭高鐵一樣，變成選舉提款機。交通部長王國材周五（21日）表示基隆捷運「第一階段先做南港到八堵，看民眾反應如何，再來談要不要做八堵到基隆段」，明眼人一看就是這是話術。八堵到基隆這一段路廊窄，只能台鐵或捷運二選一，有你就沒有我；沿途小鎮不發達，人口根本撐不起一個捷運系統。交通部「鋸箭法」迴避八堵到基隆段，還說交給民意決定，很不負責，等於讓基捷、台鐵和基隆三輸。

攤開地圖來看，台鐵南港到基隆，過了汐止之後人口驟減，五堵到七堵是工業區基隆港進出口倉儲集散中心，還鄰近高速公路北部起點。當地居民說，與其等待輕軌、捷運或是其他政客許諾的未來，還不如台鐵減少誤點，然後趕快把高速公路分流匝道蓋起來，比較實在。

交通部拋出南港到基隆捷運「兩階段計畫」，第一階段只從南港到八堵，然後「看民眾反應」。一個負責任的政策不該是如此的。若基捷只做到八堵，南港到八堵有台鐵也有捷運，首先影響台鐵運量；其次基捷也分不到足夠的客源，因為八堵以南民眾說不定比較喜歡搭台鐵；最後，基隆人要去台北還要在八堵轉乘，通勤時間不見得減少。這完全沒有改善問題。

但為何無用的政策，政府還是要煞有介事地端出來？學者李克聰表示，現在政府一直想建設，目的是要「對地方有交代」，這讓人擔心柯P講的話會成真：「只不過是升了級的騙局，但還是騙局。」4年前基隆說要蓋tram-train（電車─火車複合式輕軌運輸系統），總統蔡英文特地到基隆去宣布，不料之後變成輕軌，又變成捷運，成本從80幾億變成300、400億。這還不包括土地徵收和房屋拆遷，以北宜高鐵而言，軌道建設1600到2000億元，但土地徵收起碼3、4千億起跳。政府無上限舉債蓋蚊子軌道建設，有沒有想到這些都是債留子孫？

從高鐵延伸宜蘭到基隆捷運，現在的氛圍是專業擺一旁，政治放中央。疫情已經花很多錢，請蔡政府花對錢、做實事，民眾要的不多，只是一條回家的路。