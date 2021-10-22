俄羅斯總統普丁在索契受訪時表示，俄中兩國之間不存在封閉的軍事集團，也沒有建立軍事同盟的想法。俄媒就此詢問大陸外交部時，發言人汪文斌表示，中俄雙方始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第3國」的基礎上發展友好合作關係，「中俄兩國不是盟友，勝似盟友」。

據俄媒報導，普丁在索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部年會接受媒體訪問，他在回答關於「北約將俄羅斯和中國視為一個統一的威脅、中俄是否應該結盟」的問題時表示，俄羅斯和中國的友好關係是互利的，不和任何國家敵對的，這與北約完全不同。

大陸外交部發言人汪文斌說，「中俄兩國不是盟友，勝似盟友。」（圖／大陸外交部）

普丁簡明扼要地回答說，俄羅斯和中國之間不存在封閉的軍事集團，也沒有建立俄中軍事同盟的想法，所有關於這方面的猜測都是沒有根據的。

媒體對於中俄間可能建立軍事同盟以對北約組織的問題，可能來自於冷戰時期兩大軍事集團相互對峙的經驗，這種想法與大陸媒體或國際問題與軍事專家在討論中美戰略競爭時的反應非常類似。大陸專家與媒體在比較中美軍事實力比較與戰略對抗時，一貫地將俄羅斯列為支持中方的重要軍事與戰略夥伴，這已成為陸媒與專家們分析與評論時的慣性思維，也造成俄中兩國之間已建立軍事同盟的錯覺。

俄媒《塔斯社》22日在大陸外交部記者會上就普丁的談話提問後，外交部發言人汪文斌表示，中方高度讚賞普丁總統在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上對中俄關係的積極評價。

汪文斌說，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，20年來，在中俄兩國元首的擘畫引領下，雙方始終堅持在「不結盟、不對抗、不針對第3國」的基礎上發展長期睦鄰友好和互利合作關係，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，樹立了新型國際關係的典範。「中俄兩國不是盟友，勝似盟友。」

汪文斌還表示，要開放不要封閉、要合作不要對抗、要共贏不要獨佔，這是大勢所趨、人心所向。中方願同包括俄方在內的國際社會一道，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。