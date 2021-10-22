有「民主戰艦」之稱的前立委朱高正22日晚間7點多因大腸癌病逝萬芳醫院，享壽67歲。1990年朱高正由於統獨意識以及政治立場不同，被民進黨開除；朱高正當時表示，民進黨常常考慮個人的政治利益，把民眾有關的利益擺在一邊，這就是開始在墮落了。PTT網友表示，30年前這句話放到現在的民進黨，還是相當的「精準」。

有網友在PTT八卦板貼文，1990年朱高正由於統獨意識和政治立場的不同，被民進黨開除。朱高正當時在記者會上表示，「民進黨常常考慮個人的政治利益，把民眾有關的利益擺在一邊。我覺得很不以為然，當一個政黨這樣的時候，就算是開始在墮落了」。30年前這句話放到現在的民進黨，還是相當的「精準」。

該網友接著表示，有人傳他是國安局的臥底，幫當局打倒老賊，革新國會達成任務後，轉而去顛覆新黨。新黨也指控他是國安局的臥底，事實如何也無人知曉。

該網友指出，朱高正是一個台灣政治圈的傳奇人物。但是民進黨20周年黨慶、30周年黨慶，身為創黨首批成員的朱高正，他的名字、照片都沒出現過在民進黨的黨史周年紀錄裡。可見民進黨是多麼痛恨朱高正。底下網友則回應說，「可能他也不想出現在民進黨黨史。」、「原來是覺青始祖。」