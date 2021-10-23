由外貿協會主辦「2035 E-Mobility Taiwan(台灣國際智慧移動展)」22日落幕，3天展期吸引逾4800位專業人士進場參觀，國際論壇線上線下吸引逾3萬8千人次觀看，同時為協助參展廠連結海外商機，「視訊採購洽談會」集結英國、波蘭、保加利亞、日本、新加坡、泰國、越南及中國大陸等13國買主，進行近90場次洽談。

其中，成運汽車在展覽期間陸續接獲美國、日本、印度及印尼等地駐臺單位詢問電動巴士合作方案，後續採購商機可期；印度前五大集團阿達尼(adani)組團參觀本展，主要前來採購電動巴士、汽車與機車。

貿協指出，該展致力於打造電動車與自駕車生態系，主軸定位精準，且展出內容豐富多元，為智慧移動產業最佳的展示與採購平台。因應電動車跨界合作浪潮，本屆參觀者亦跨越資通訊、傳統車廠及設備製造商等產業，知名外商包含美超微(Supermicro)、 NXP、德州儀器、BAE Systems、BMW、新加坡商安富利、日商KYOCERA及太古汽車，國內知名業者如友達、廣達、神基、凌華科技、士林電機、台灣電綜、台鈴工業、皆派員參觀。

日商Daitron與特斯拉供應商的高柏科技線上洽談後大表讚賞，立即派臺灣分公司人員前來觀展。台達本次展出車載電力管理系統、車用風扇與散熱管理等，眾多參觀業者紛紛對該公司儲能管理系統，表達高度興趣。

國內馬達大廠東元電機，於展中首度曝光自主研發、製造的T Power+電力系統，搶攻電動大客車、重型電動貨卡等商機，獲得巴士製造業者關注；電源供應大廠光寶近年積極布局車用市場，本次展出包括自適應頭燈(ADB)、車用攝像頭模組、及駕駛監控系統，為 Level 2 以上的自動駕駛技術提供關鍵應用模組，展現進軍車用市場的決心與實力。