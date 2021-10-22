國發會22日晚間發布新聞稿指出，由國發會主委龔明鑫所率領的中東歐三國經貿投資考察團，首站抵斯洛伐克，雙方進行交流，並簽署包括電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域7項MOU。

龔明鑫偕同科技部吳政忠部長、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華等部會官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團，於10月20日前往中東歐進行經貿投資考察。

國發會指出，首站抵達斯洛伐克，訪團與斯方在技術與供應鏈合作、科研合作、貿易及投資等面向進一步強化雙方關係，並簽署包括電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域7項MOU。

國發會表示，所簽署的MOU將為未來進一步強化台斯經貿領域的合作打下穩固根基。龔明鑫也邀請斯洛伐克經濟部次長Karol Galek於今年12月來台訪問，主持首屆台斯次長級經貿諮商會議。