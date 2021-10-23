詹氏防務刊物官網「Janes」報導，雖然印度空軍正對其幻象2000機隊進行升級，但卻再度遭遇該軍種的老問題，即相關作業嚴重延宕；計畫原預定今年結束，但目前僅約半數幻象2000完成升級，預計還需要約3年才能大功告成。

根據報導，印度空軍2011年簽署價值約1750億盧比（約新台幣650億元）的合約，將旗下約50架幻象2000H（相當於幻象2000C）和幻象2000TH（相當於幻象2000B）升級為幻象2000I和幻象2000TI（相當於幻象2000-5 Mk. 2），參與作業的廠商包括法國達梭（Dassault）、泰雷斯（Thales）、歐洲MBDA和印度斯坦航空公司（HAL）。

然而自首架幻象2000I於2015年出廠後，至今僅有約25架幻象2000完成改裝，消息人士透露至少還須2至3年才能完工。由於僅有前2架幻象2000於法國達梭原廠進行升級，第3和第4架由達梭人員於HAL的班加羅爾（Bengaluru）工廠升級，後續作業則全數交由獲技術轉移的HAL自行進行，讓人懷疑HAL再度發生作業緩慢且不可靠的「老毛病」。

印度新聞網站「The Print」引述HAL消息人士的發言表示，由於1架幻象2000I於2019年試飛時失事墜毀、2020年起新冠肺炎（COVID-19）襲捲全球、印度空軍對部分新系統的整合不滿意等原因，才導致升級作業出現嚴重延宕。

印度自1982年起向法國採購幻象2000，對其評價相當不錯，但在經過多年談判後才於2011年啟動升級案。「The Print」指出，由於印方提出技術轉移等要求，2000年最後一批幻象2000H的單機採購價格為13.3億盧比，但2011年每架戰機的升級成本卻達16.7億盧比。