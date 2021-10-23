台灣連鎖超市龍頭全聯福利中心今（22日）晚間突宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股權，稍早歐尚零售發聲明證實，此次交易將出售64.83%的大潤發持股給全聯集團；潤泰新、潤泰全也同步發布重大訊息，處分大潤發事業流通持股，預計處分利益總計約23.25億。外界預估若以潤泰集團股權估算，外加相關資產，交易價格上看百億元。

歐尚零售證實，已將所持大潤發64.83%的股份，出售給全聯集團，伴隨潤泰集團同時也出售大潤發股份，此次交易，大潤發95.97%的股份將由全聯集團持有；內部信中也透露，此次的交易是去年3月宣布非戰略資產處置計畫的一環，亦符合去年10月退出大陸後，啟動的地域調整戰略。

潤泰新、潤泰全同步發布重訊，分別皆以每股319.0438元，處分大潤發普通股股票4085139股，出售給全聯實業，兩者預計處分利益總計約23.25億元。

歐尚零售給予全體員工內部信全文如下：

親愛的台灣同事們

我們在今天宣布，歐尚零售已將所持有的大潤發股份（64.83%）出售給全聯集團（PX-Mart）。此次出售將伴隨著潤泰集團同時出售其在大潤發的股份。因此，大潤發95.97%的股份將由全聯集團持有。

本次交易是去年三月宣布的非戰略資產處置計畫的一環，此次出售也符合歐尚集團於2020年10月退出中國大陸後啟動的地域調整戰略。在此背景下，尋找一個完全熟悉零售，並能夠支持大潤發未來發展的合作夥伴，是我們的首要任務。

你們這幾年來完成的復甦和創新行動，鞏固了大潤發在台灣市場的地位。歐尚零售很驕傲能夠在你們的參與下，將大潤發推向行業最佳水平。因為你們有台灣零售業公認的專業，你們現在已擁有足以致勝的特點，可以自信地應對未來。

正是在這種背景下，全聯一台灣超市和連鎖零售的領導者，與大潤發之間的互補性，將得到充分的體現和價值。

全聯集團，這個由其創辦人經營的家族企業、因文化上的親近性，將有助於大潤發的融入，並成為台灣多元通路的關鍵角色，主導最好的量販店、超市和數位通路。•

隨著此次交易，歐尚零售翻開了在台灣20年歷史的一頁，我們一起推動公司轉型以回應消費者新的期待，推出電子商務，嘗試各種創新和新概念，並改造我們的門店。幾年來，持續成長的營業額證明你們的工作相當成功。現在，與全聯一起，你們將開啟大潤發歷史上充滿希望的新篇章。

我們為所達到的成就感到驕傲，世界各國的歐尚零售員工，祝福你在公司發展的新階段一切順利。