越南胡志明市近期解決了數月以來的封鎖，原本期待可以看見大批員工返回都市的情景，但是沒料到並未發生。超過200萬勞工寧可待在老家也不願返回工作岡位，對於當地跨國企業帶來相當大的衝擊。

多家外媒報導，本月初胡志明市解封之際，有許多從越南鄉下來到大都市工作工人，竟然一批一批騎著摩托車離開工業區，朝著西部地區而去，甚至造成交通混亂。

這些人為什麼會如此？這是因為在Delta變異株肆虐下，近3個月越南新增近77萬確診病例，有近2萬人因此死亡，多數都集中在胡志明市。胡志明市是越南的製造業重鎮，人口約占越南的十分之一，但是確診人數卻占越南近一半，當地死亡人數則占近80%。疫情導致許多工廠的作業因而停擺，留在生產線上的工人則是陷入恐懼之中。

根據當地的媒體報導，工人逃跑事件屢有所聞。今年7月越南平陽省發生數百名員工逃跑事件，原因是工廠內有人確診，引爆員工恐慌逃離。而向來防疫較為嚴格的越南，也在外界壓力下，允許解封，這讓工人有機會逃離並且返鄉。根據統計，有的企業員工到班率竟不到2成。

疫情讓工人的外流情況更為嚴重，也導致越南經濟復甦受到影響。NIKE、蘋果（Apple）等跨國企業也面臨無人可用的情況。據了解在疫情較為嚴重的7-9月期間，越南NIKE工廠大多都關閉，解封後又因為員工回來的太少，導致約有1.8億雙鞋無法交貨；蘋果也指出因為越南工廠的交貨緩慢，拖延了iPhone 13系列的交貨時程；韓國三星多家在越南工廠也被迫關閉。

越南當地的工人，不僅要在過去好幾個月大規模封鎖下，面對疫情的壓力，更因封鎖沒有工作，經濟頓時陷入困境。有一位返回家鄉的工人就指出，自己原本想要到大城市工作，期待能讓經濟狀況好轉，但是疫情打碎了他的夢，他表示自己「寧願回家種地、放牛，因為老家更安全，且沒有病毒。」

也有騎著摩拖車返回老家的年輕人訴說的自己近期的困境。表示已經失業4個月，根本沒有錢買食物。近期吃的都是泡麵，甚至沒有什麼可吃的。

截止至2021年10月21日止，越南累積的確診病例881522例，病歿者21543人；近28天以來，則有149102例確診，3470人染疫死亡。若以確診數來說，在約翰霍普金斯大學的統計中，是全球排名第16的國家，疫情相當嚴峻。