2002年假牧師王世宏利用擔任大學動漫社團指導老師機會，自稱「我是神，跟我性交可以救妳家人」、「嘿咻，可獲神的祝福」，還「以父之名」恫嚇性侵包括一家三姊妹在內的12名女被害人692次、愛撫猥褻150次，因為他犯後否認犯行，沒有悔意，最高法院依強制性交等罪將他判處舊法有期徒刑「滿貫」刑度20年確定。

王男自稱為牧師，在2002年間創立「卡漫創意企業社」，假借被害女子相信上帝的心理，藉信仰力量騙色騙財，向友人介紹認識的女子誆稱「我是神，只要與我在一起，發生性關係，就可以拯救妳及家人。如果不相信，妳父母會死下地獄」。

被害人指控，王男一直強調自己具備權柄，因為他是《神》、《聖靈》，所以就在他一樣的說詞半哄半恐嚇下，就被他騙了，發生了性侵害等；另有被害人說，王男還會打她，要她同意發生性關係，還有以《父》的名壓她，如果她不做的話，她的家人會出事。

王男與被害人交往兩周，就帶她到桃園的1個教會聚會所，那天她不舒服上樓休息，王男就說要來幫她按摩，然後就一直撫摸她的私處，她不願意就拒絕，王男竟恐嚇他會化身《父 》，以《父》的旨意，要她與之發生關係。

被害人畏懼下，前後被性侵100次，後來王又認識其他女子，同樣假冒神的旨意，威脅成為他的性伴侶，否則「會被強姦，家人也會遭到不幸。」從2004年8月至2006年6月底，前後被性侵160次。

該女子因身體不適，無法滿足他的需求，王就利用擔任大學卡通、漫話社團指導老師機會，誆稱天父附身，騙女學生是他天上的寵物，與他「嘿咻」可獲神的祝福，其中還包括一家3姊妹，最小的妹妹還未成年。

除騙色，王世宏還在工作室成立聚會場所，以籌款建造教會為名，要信眾「十一奉獻」(十分之一薪水)」、「二一奉獻」(一半薪水)」否則就會受詛咒，共騙得372萬，全數吃喝花用。

王的部分獸行被最高法院判刑19年；另部分犯行，經上訴後，最高法院認為，王託詞《神》、《聖靈》、《父》的旨意性侵，對被害人身心造成難以抹滅的創傷，且他自始否認犯行，一直未對被害人所受損害予以賠償，犯後仍否認犯行，沒有悔意，再判刑9年，合計刑度已達舊法有期徒刑最高刑期20年，還必須在入獄前接受最長3年的強制治療。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。