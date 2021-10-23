「香港四大天王」之一的劉德華，出道40年形象優良，也是愛家愛妻的好男人，和太太朱麗倩結婚13年感情鶼鰈情深。不過，劉德華婚前曾認愛女友喻可欣，這是除了老婆以外唯一公開的戀情，兩人當時一度論及婚嫁，交往3年卻黯然分手，喻可欣更出書大爆秘辛，成功掀起話題。

劉德華1984年來台拍戲，因緣際會在飯局中認識喻可欣，兩人認識13天便火速成為男女朋友，即便因工作分隔兩地，都會利用書信保持聯繫，愛得火熱時，甚至動念互許終身，在喻可欣母親的見證下，簽了不具有法律效力的結婚書。

喻可欣自爆第一次性經驗是跟劉德華，兩人曾論及婚嫁。（圖／中時資料照）

後來劉德華的演藝事業越來越忙碌，3年感情敵不過現實考驗破局，陷入情傷的喻可欣因此得了憂鬱症。多年後，喻可欣出書《情海星空：我與劉德華》紀錄這段情史，自爆第一次獻給對方，稱讚劉德華床上功夫一流：「男人之中的男人」。為了配合新書宣傳，喻可欣自稱「劉德華太太」，並指出兩人分手後，劉德華和朱麗倩交往時間，仍繼續跟她聯絡。

喻可欣出書爆料與劉德華的交往內幕。（圖／微博）

不過，劉德華並不想隨之起舞，爽快地承認當時的確有簽不具法律效益的結婚書，不介意喻可欣以此大做文章，只能祝福女方未來的生活更加順遂。過了好幾十年，現在56歲的喻可欣淡出螢光幕已久，保持單身未踏入婚姻，之前一度傳出與劉德華的替身杜奕衡擦出愛火，但被女方堅決否認。