有人說在野外遇到熊要裝死，不過專家表示，裝死並不是各種情況通用，裝死只有對棕熊有用。

在野外如何避免被熊攻擊？

在野外遇到熊怎麼辦？美國有限電視新聞網（CNN）指出，主要有3個階段，根據不同階段有不同的應對方式。

第一階段是偶遇，而熊還沒有任何攻擊企圖。這個時候千萬不要引誘或挑釁熊，給熊食物或試圖靠近小熊都是很NG的行為。

美國國家公園管理局（US National Park Service）官網指出，第一要務是和熊保持距離。不要靠近熊，給牠空間自己離開，不同國家公園給的指示也不同，有些建議至少保持60公尺距離，也有的建議保持91公尺。

其他建議包括：低聲、冷靜地和自己說話，目的是要讓熊知道你是人類；盡量團隊行動，而且不要偏離規劃好的步道，讓熊知道你們是一群人；如果旁邊有小孩或狗，抱起他們；不要處在小熊和母熊之間；避免直接和熊眼神接觸，並且緩慢地側身移動。

美國國家野生生物聯盟（National Wildlife Federation，NWF）加州地區執行董事普拉特（Beth Pratt）補充，當熊用後腳站立時，不需要驚慌，這不代表熊要進犯，她強調很多和熊的接觸經驗都是和平的。

第二階段是，如果熊開始朝你的方向行動，這時候必須站穩腳步不退讓。普拉特說，不論是遇到棕熊還是黑熊，都不要跑，因為熊能跑贏任何人。她也建議不要爬樹，因為熊比人更會爬樹。

紐澤西州環境保護署魚類及野生動物司也建議，可以藉由大吼大叫、敲打鍋碗瓢盆、按喇叭等方式製造噪音，以此來嚇跑熊；也可以揮動手臂，讓自己看起來很大隻。

普拉特說這種狀況就是藉由虛張聲勢來擺脫熊。

如何分辨棕熊與黑熊？

如果不幸來到第三階段，也就是熊準備發動攻擊時，文章指出必須要盡快判斷熊的種類，因為不同的熊，應對的方式也不一樣。

美國國家公園管理局及普拉特都指出，如果遇到黑熊，不要跑也不要裝死。普拉特說遇到黑熊的話，要盡可能地站穩腳步，讓自己看起來很嚇人，可以試著朝黑熊的方向丟東西，但是不要真的丟到牠身上，而是丟到附近，讓牠覺得你很嚇人，也可以朝著牠大叫，如果黑熊發動攻擊，可以瞄準臉反擊。

但如果遇到棕熊準備發動攻擊時，普拉特建議要裝死。「要盡量採取不具威脅性的舉動，如果棕熊開始攻擊，那就裝死」，她建議可以維持嬰兒蜷曲的姿勢，「一旦你這麼做，99%的棕熊都會繼續前進。」

美國國家公園管理局也指出，「維持禁止不動直到牠（棕熊）離開，反擊只會提升攻擊強度，不過如果攻擊持續，那就激烈反擊。」

普拉特說，當所有手段都試過後，反擊棕熊才是最後手段。不過有一個例外情況：也就是在帳篷裡露營時被棕熊攻擊，這時候棕熊可能已經把你當成食物，美國國家公園管理局及普拉特都建議，這時候要反擊。