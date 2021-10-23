星座運勢網站「同道星座查詢」分享，獅子座、天蠍座、摩羯座是天生的領導者，他們具有真正的實力，做事有魄力，而且工作時充滿熱情，總能做出亮眼的成績，往往能受到長官重用，迅速升職，位居領導階層。

▍1.獅子座

獅子座天生充滿氣勢，具有領導氣質，而且他們自尊心高，非常好勝，希望在事業上做出一番成績，因此總是不斷挑戰自己的極限，希望能受到大家的矚目和崇拜，往往也能在眾人面前展現實力，做出亮眼的表現。獅子座能力強又有野心，不容許自己失敗，這樣的人擁有帶領團隊的熱情和衝勁，因此常常在團體中擔任領導角色，是適合做大事的人。

▍2.天蠍座

天蠍座擅長交際應酬，總能從旁人的細微表情和言談洞悉對方的真實想法，相處時該示弱時就會示弱，卻又不會被人看輕，處理事情時非常細心，擅長運籌帷幄，看似優雅其實有點專制傾向，能夠一手掌控全局，機會來臨時絕對不會錯過，如果擔任領導人，能夠帶領團隊往正確的方向前進，創造出最大利益。

▍3.摩羯座

摩羯座本身是工作狂，事業心很重，他們把大部分的心力都獻給工作，因此往往在公司中身居領導階層。摩羯座性格沉穩，面對突發狀況依然能冷靜面對，鎮定的想出應對方式，因此非常受到長官和同事的信賴。他們天生氣場強大，凡事希望做到最好，不喜歡輸給別人的感覺，並且能忍受孤獨，常常一個人悶著頭做事，立定目標就一定要迅速達成，在事業上充滿野心，這樣的人非常適合擔任領導者，是公司裡的模範人物。