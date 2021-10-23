十月份以來全球股市表現多空交錯，上下波動的幅度可說相當大，要掌握走勢確實相對困難，尤其美國加速開始縮減量化寬鬆（ＱＥ）購債計畫的規模以及通膨的高漲，都是影響美股多頭反攻的變數，再加上中國為遏制碳排放，加強推動「能耗雙控」限電政策，以及恆大集團後續的財務狀況仍未明朗，也都成為考驗市場投資人持股信心的關鍵因素。不過整體來看，隨著美國超級財報周登場，在重量級企業臉書、蘋果、亞馬遜、特斯拉、英特爾、谷歌母公司Alphabet有望陸續報喜的帶動下，長線多頭柴火應未熄滅。

台積電吹起反攻號角

回過頭來看國內，加權指數在先前跌破半年線後，市場好一段時間都籠罩在一片愁雲慘霧之中，幸好在台股權王台積電舉辦法說會後，釋出第三季成績單優於預期、第四季毛利率表現前景看好、產業發展無虞等多個正向的消息之後，順勢帶起多頭反攻的氣勢。在外資擴大買超及台積電股價大漲的助攻之下，加權指數一舉收復了五日線及十日線等短期均線的反壓，拉出一根長紅，從近來的走勢狀況更可以看出，加權指數一步步挑戰重新站回「萬七」大關的態勢明顯，法人認為，投資人當前可以布局中長期成長的產業，包括：高速運算、ＡＩ、電動車等都是可以持續留意的焦點。

台積電法說會釋出利多的威力確實勢不可擋，雖然外資圈仍有兩派看法，不過大多還是給予肯定，並且維持正向的投資評等。其中，高盛證券更是一舉將原先就已經相當高的目標價一○一四元，象徵性再調升至一○二八元。而從台積電法說會釋出晶圓代工產能利用率未見反轉，產業狀況仍熱絡，預期明年仍能夠維持高報價的消息，也一定程度的安定了市場擔憂半導體市場將反轉的恐慌心理，再加上美國費城半導體指數也連日收盤上漲，成為引領半導體類股及科技股反彈向上的關鍵。

重量級法說會陸續登場

從盤面來看，多檔半導體重量級個股包括ＩＣ設計的祥碩、矽力ＫＹ、聯發科、譜瑞ＫＹ，以及國內封測龍頭大廠日月光投控近來的股價表現都有回神的跡象。雖然聯發科近來的評價多空交戰，有外資認為其將面臨對手競爭與晶片缺貨的系統性風險問題，不過外資同時也認為在台積電產能的支持下，整體受影響的程度應不至於太大，實際情況可能待二十六日法說會就可更加明朗。

日月光先前也是受到終端市場需求雜音紛擾的影響，再加上中國大陸限電及外資降評砍價等逆風的干擾，股價在一個月內急跌近三成，近來有止穩反彈的味道；值得留意的是，日月光二十八日召開線上法說會，公布第三季財報及第四季展望，法人認為屆時釋出的消息將會成為左右股價表現的重要因素，投資人可多加關注。隨著九月營收全數公布，第三季財報緊接著就成為市場關注焦點，包括日月光及聯發科在內，統計至十月底為止，近二○家上市櫃公司將舉行法說會，到時候應該有助釐清產業景氣變化，進一步成為多方的定心丸。

愛普*完成分拆重新上市

除了重量級半導體大廠外，具強勁成長性的ＩＣ設計公司也值得關注，包括專攻高速傳輸的威鋒電子、偉詮電以及受惠低軌道衛星商機的宏觀都在可觀察的名單之中。宏觀旗下TV Tuner IC去年陸續打入美國與日本品牌機種，市占率超過三成，4/8K Tuner IC也已導入日本及韓國客戶，dual core DVB-C Tuner IC則導入STB主晶片平台，加上去年取得中國與新興市場STB標案，今年已陸續出貨，為公司的穩定獲利來源；新事業IoT部分，宏觀透過授權IP、協助客戶開發客製化晶片（ASIC），主力在RF IP與RF design services，今年目標預計有十個以上的簽約案，拚年底前量產貢獻。近來雖受限產能吃緊、出貨承壓，不過後續在新事業包含光通訊產品、IoT業務的效益逐步發酵，再加上在已預定好足夠產能的支持下，有望再增添成長動能，可持續關注。

剛完成股票分拆的愛普*也是盤面焦點之一。愛普*將其股票面額分割為五元後於十八日正式重新上市交易，近年來轉型有成，先前推出全新DRAM介面的異質整合高頻寬記憶體（VHM）技術，包含客製化DRAM設計、DRAM與邏輯晶片整合介面VHM LInK IP，由母公司力積電提供客製化DRAM晶圓代工，並由台積電提供邏輯製程晶圓代工及３Ｄ堆疊製造服務，今年下半年已經進入量產階段，法人樂觀看好其明、後兩年的營收貢獻有望倍數成長。知情人士指出，愛普*的主要產品為ＡＩ運算及寬頻傳輸，使用３Ｄ堆疊封裝技術，主要應用於挖礦專用特殊應用晶片及自動駕駛前沿運算，後續效益確實不容小覷。另外，愛普*日前也公告擬辦理海外發行ＧＤＲ案，籌得資金將用於與晶圓代工廠簽訂長約以確保產能無虞。

近期盤面強勢的還有因為外資報告上調評價的ＩＣ載板三雄，欣興、景碩及南電，由於ＡＢＦ載板供不應求的趨勢仍然不變，ＢＴ的供給也維持在相當吃緊的狀態，隨著設備陸續到位、投資的新產能開始發揮效益，三雄的後市成長動能相當可觀。在買盤的挹注之下，欣興與南電都有望挑戰前高，而景碩的股價更是改寫歷史新高價，氣勢十分強勁，針對火熱到不行的市況，景碩今年已擴ＡＢＦ載板大約三成左右的產能，明年預估再擴增三至四成，長線成長動能無虞。(全)

全文及圖表請見《先探投資週刊2166期精彩當期內文轉載》