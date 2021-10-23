投資基金是流行但也充滿風險，近年來有個半官方且專為退休準備的投資平台出現，且由號稱天才IT大臣的行政院政務委員唐鳳，特別為其「站台」介紹、最近強力宣傳，引起不小關注。到底這是什麼投資平台？對「增加」退休金有幫助嗎？

這個平台名叫「基富通」，是一個半官方的基金網路銷售平台，在政府推動下由臺灣集中保管結算中心與櫃買中心共同籌設、並於2年前成立，除提供退休理財觀念，也在原本的基金銷售平台加上了保障型保險商品；它所強調的最大的誘因，是提供基金0手續費及低經理費的優惠，以及低附加費用率的保險。而檢視該平台之前連結的9檔定期定額基金績效，截至9月底止，持股較高的共同基金定期定額投資報酬率都在15%以上。

「真相」又如何呢？看看一個實例。50歲的陳小姐受訪表示，她原本即有基金理財的習慣，2年前被基富通平台推出「好享退專案」的終身0手續費所吸引，選了1檔基金參與，今年以來，大都有2位數的投資報酬率。她還說，平台又推出了一個新專案，主打0手續費與低經理費（≤1%），若能連續扣款24期基金，將可享基富通全平台股票、平衡、債券（特定基金除外）基金終身申購0手續的優惠，相較於一般基金約3%的手續費以及1-2%的經理費，她再度被吸引，打算找個假日好好研究。

基富通董事長林修銘表示，2年前推出「好享退」全民退休自主投資實驗專案，到10月屆滿2年已結束，當初的設計是只要2年內紀律投資不間斷，便可以享有0申購手續費以及低經理費的優惠，推出第1年即獲得4.1萬民眾的熱烈響應，翌年再開放申購又有3.7萬人加入，根據統計，首批參加的投資者截至9月底的有效扣款人數還有3萬6634人，每個月共扣款3.3億元，平均每戶扣款9000元，第2批去年參加的有效扣款人數有3萬6295人，每月扣款金額3.2億元，平均每戶扣款8800元。

對於像陳小姐這樣2年前即參加定期定額好享退專案投資的投資人即將屆滿2年，林修銘表示，只要願意繼續定期定額，都可以享有終身申購0手續費、低經理費的優惠，畢竟退休準備不是1、2年的事，對年輕人來說，甚至是數十年的事，經年累月下來，省下的這些手續費、經理費不容忽視，可以省下不少成本，提高投資報酬。

根據《工商時報》報導，晨星基金統計資料顯示，在好享退專案的9檔基金中，截至9月底為止，持股較高的共同基金定期定額投資報酬率都在15%以上，僅2檔保守型基金投報率不到10%。

基富通表示，此平台現在新推出「好好退休準備平台」，可說是好享退的升級版，共有21家投信合計40檔基金可供選擇，包含積極型、穩健型、保守型、目標日期型基金，保險商品也有9大壽險業者針對退休後的保障，提供較低附加費用率的定期壽險、小額終老保險以及重大疾病健康險等3個險種，協助有需要的民眾從投資與保障開始，為自己的退休進行更完整的規劃準備。

專家提醒，退休金投資應多比較各種方式，自己要做功課，尤其是要檢視其過去的績效與信度與自己的「本錢」，並非只憑知名人士如唐鳳來加持就應百分百相信。

九檔「好享退」近兩年定期定額基金績效表（整理/工商 黃惠聆）

※免責聲明：基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。