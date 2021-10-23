高齡化社會之身心障礙者要能自立生活，是件不易但重要的事，如何協助他們減輕家庭照顧壓力，進而減少社會成本等相關問題，是樂作創益協會致力的目標；秘書長陳愛珠接觸早療教育二十餘年，與夥伴鍾字汛與簡曉筠共同籌辦樂作創益協會，將慢飛天使視為家人服務樂友，致力使樂兒減少挫折能貢獻己力回饋社會。

手心向下 自立生活

樂作創益協會照顧中度以上智能障礙者，提供日間照顧、社會適應、代工訓練等服務。透過樂作愛基金服務計劃，協助樂兒藝術戲劇音樂園藝治療等課程，提升他們手眼協調及工作專注度，增強自我表達能力，使他們能夠朝自立獨立的目標前進，回歸社會安穩生活。

給樂兒學習技能去幫忙獨老打掃環境，樂作打造多功能場域，家務隊與里辦公室合作，帶領樂兒關懷社區長者為社區注入活力。透過快樂創新創益多元的培訓方式，讓身心障礙者不再只是手心向上獲得幫助，而是成為手心向下的給予者，慢飛天使成為以助人為樂的樂兒，除了在工坊做簡易代工，還能為獨老清掃家園，透過自身努力付出，獲得成就感與作業獎勵，使樂兒感受到施比受更有福。

喘息空間 十年計畫

早療兒家庭最大的擔憂與心聲，十二年國教後，不知孩子的未來在哪，道盡樂兒家長們的無助與無奈。陳愛珠眼見許多慢飛天使畢業後中斷學習，無法繼續啟動孩子無限潛力，因此萌生十年計畫的藍圖，期盼落實20%幸福時光的想法。即讓孩子把八成時間投注群體活動，二成時間精神留給家人，使爸媽有喘息空間更能全心陪伴。

為無法進入職場或庇護工廠的身心障礙者，樂作提供學習成長的空間，增進生活自理能力、體驗休閒多元活動、專業治療社區適應、培訓人際社交關係等，延緩生活機能退化，有效緩解家庭照顧者壓力。樂村日照中心，打造專業學習場域協助身心障礙學習自立。樂作工坊１號站，小作所提供模擬職場的作業代工訓練、藝術音樂戲劇等特色治療課程，使之熟悉群體生活建立自信心。

施受有福 散播溫暖

公益是件開心有意義的事，希望服務對象都是快樂學習的村民。雖樂村日照中心籌建時常受異樣眼光，適合場地亦常遭房東謝絕，但陳愛珠仍朝落實服務理念，在意樂兒的學習與進步，培訓內容活潑有豐富創意，更期盼樂作成為一個大家庭，她積極營造向心力與歸屬感，使教服員或服務對象互動像家人，給予最真誠最溫暖的關懷。

身障議題與機構創設常是艱難又辛苦，但有堅定的信念就不怕難，感受慢飛天使的純真與成長也是幸福。例如專為樂兒設計音樂與藝術治療的戲劇，藉由實際參與練習看劇本演戲，能有演出學習的換位思考與同理心，透過戲劇治療語言能力，表達力進步是最棒的反饋，一切辛苦都值得。公益的幸福感是美好的果實，期盼善的種子散播在世界每個角落。

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1104期》)