2021年10月底FDA緊急授權輝瑞疫苗的追加劑量（booster dose），日前輝瑞公布追加劑量的第 3 期臨床數據，指出追打第 3 劑的有效性達 95.6%，保護力超越只打 2 劑的完全接種者。

●Delta 是美國主要感染源，輝瑞仍獲 95.6% 成績

該試驗招募 1 萬名 16 歲以上完全接種者，在距離第 2 劑疫苗平均 11 個月後，讓一半受試者會使用 30 µg 的輝瑞疫苗追加劑量，另一半使用安慰劑，並分析 7 日後 2 組人感染 COVID-19 的比例。可注意的是，該試驗於 Delta 感染盛行的情況下進行，據美國 CDC 統計，目前美國 99% 新冠案例皆出自 Delta 變種。

結果指出，輝瑞追加劑量組出現 5 個 COVID-19 案例，未追加劑量組則出現 109 個，這表示追加輝瑞疫苗劑量的有效性為 95.6%。

●美國疫苗最新現況：開放混打追加劑量

自 2021 年 9 月底開始，美國啟動國民追加劑量的計畫，當時輝瑞疫苗是唯一核准可作為追加劑量的新冠疫苗，開放完全接種輝瑞疫苗 6 個月以上的人申請，不過僅限這 3 種人：

.65 歲以上民眾

.18 至 64 歲可能罹患重症 COVID-19 的高風險民眾

.18 至 64 歲常暴露於 COVID-19 病毒的民眾

不過近期 FDA 開放莫德納與嬌生新冠疫苗作為追加劑量，也允許追加劑量的混打，也就是接種 2 劑輝瑞疫苗的人，也可以選擇莫德納作為追加劑量。

FDA 指出，非混打狀況下，莫德納的追加劑量得在完全接種 6 個月後才可打，申請條件與輝瑞一樣（可見上方 3 點）。嬌生疫苗則開放接種 1 劑 2 個月後的成年民眾申請（嬌生疫苗只需打一劑）。混打狀況下，民眾須完成主要疫苗接種，也就是打完 2 劑莫德納或輝瑞疫苗、1 劑嬌生疫苗後，才可以申請。

●混打追加劑量臨床試驗：都打莫德納，中和抗體最高

做為參考，美國 NIH 於 10 月中釋出新冠疫苗追加劑量的混打臨床數據。結果指出​都打莫德納疫苗的中和抗體效價最高（901.8/mL），第二名是先打輝瑞疫苗，再追打莫德納疫苗的受試者（785.8/mL）。

而都打嬌生疫苗的中和抗體效價僅 31.42/mL，與其他組別相差數倍以上。但若先打嬌生疫苗，再追打輝瑞或莫德納疫苗，中和抗體效價就提升 677.9/mL（輝瑞）與 676.1/mL（莫德納）。另外，數據也指出，追打嬌生疫苗的受試者，其中和抗體效價都不如追打輝瑞、莫德納疫苗的組別。目前，第 29 日數據尚未完整，所以先不討論。​

(圖/基因線上提供)

●輝瑞投資美國 AI 公司 Saama

而日前輝瑞也投資美國公司 Saama Technologies， 應用其 AI 人工智慧技術加速輝瑞在新冠疫苗上的臨床開發。

Saama 於 10 月 20 日宣布共募得 4.3 億美元，領投單位為凱雷投資集團，其他投資人有 Amgen Ventures、Intermountain Ventures、輝瑞風險投資、Merck Global Health Innovation Fund、McKesson Ventures 等。