鄭雯鎂2003年加入信義房屋，2019年拿到總統親自表揚的傑出店長獎；期間，她也曾是公司至彰化拓點的「元老」，帶過彰化、台中多家分店，目前是安平店店長。

2003年進入信義房屋，「我一心只想著做行政工作就好，當業務太辛苦了！」因此即使當年約聘秘書月薪只有1.8萬，她仍甘之如飴。鄭雯鎂笑說，就這樣做了8個多月，期間剛好碰上農曆年前發年終，一位業務學長半打趣、半激勵地對她說「我的年終比妳的年薪還要多！」讓她起心動念挑戰更好待遇條件的業務工作。

隔年中，信義房屋將到彰化市拓展第一家分店，鄭雯鎂心想只有一間店，消費者衝著公司品牌來找房仲，就只能找這間店，「應該不會太難做」，毅然決然抓住機會轉換跑道。但她笑說，去了彰化才發現自己太樂觀、想得太簡單了！當年彰化在地根本沒有「品牌迷思」，消費者未必會找信義房屋買賣房子，加上只有一間分店，只能自己接案、自己賣，做得相當辛苦；此外，公司當年正在推動履約保證，由於是首創的觀念，當地人接受度並不高，也得格外賣力宣導屢保觀念。

鄭雯鎂也分享，轉任業務之初，曾遇到一位買方想用勞工貸款，但她沒有事先掌握，導致代書事後得撤件重做，雙方不得不延後交屋，還因此被買方客訴。她說，一開始認為申辦貸款並非業務份內工作，但轉念一想，如果每件事情可以先替客戶想到、先掌握狀況或解決問題，就能免除事後繁複的處理程序。先替客戶想一步，有時反而會讓可能成交的案子飛了，但長遠來看，既是避免了後續爭議，更是獲得客戶信任，「不是得到，就是學到」。

鄭雯鎂說，後來她又陸續調動至台中市南區、大里區擔任店長，今年初甚至又再度跳脫舒適圈，申請調動至台南。她笑說，在信義房屋近18年，自己秉持的想法就是趁年輕時不斷挑戰與學習，而公司也都願意給予機會；也因為保持正向的心態，加上有一群夥伴好友的彼此鼓勵，她不僅曾帶領分店衝出成交件數台中區前10名的成績，2019年底也獲選傑出店長，並親自受到總統表揚，未來希望無論身在哪一個地區、哪一個分店，都要繼續發光發熱、創造佳績。