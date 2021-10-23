67歲李姓台商叱吒商場好不威風，但私下卻深受勃起障礙所苦，每天入夜後總是垂「頭」喪氣，期間雖嘗試使用藥物治療卻不見效，妻子數年來也只能隱忍，為填補夫妻關係，他與醫師溝通後，決定植入半自動人工陰莖，讓他可以「隨時開機」，不僅解決自卑困擾，也重拾家庭和諧，可謂一舉兩得。

●睪固酮分泌下降 壓力、三高都有關

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，隨著年紀增長，男性體內的睪固酮分泌量會逐漸下降，造成勃起功能障礙，成因可分為心因性（焦慮、憂鬱、壓力）、器官性（血管、神經、內分泌相關）和醫源性（藥物副作用），因此，當病人出現性功能障礙時，必須查出病因，才能對症下藥，達到治療功效。

●人工陰莖植入手術 外觀、出感與正常無異

邱鴻傑醫師說明，人工陰莖植入手術是治療男性性功能障礙最後一線治療，通常因操作方便，會建議年長者選擇一件式人工陰莖，將之植入陰莖海綿體的白膜腔內，使陰莖達到堅硬的程度，外觀和觸感與正常陰莖並無差異，術後當天即可下床，隔天就能出院，休息一個月後即可行房，行房時將前段陰莖向上扳起，行房後調至下垂狀態即可。

●性功能疾病障礙 專業諮詢可幫忙

邱鴻傑醫師提醒，並非每一位有勃起功能障礙的患者均能裝置人工陰莖，必須經其他治療方式均無效、排除出血性體質、糖尿病控制不佳及其他慢性病等，才符合施行人工陰莖手術的標準。建議有此需求的民眾，務必與專業醫師諮詢，才能達到最佳療效。