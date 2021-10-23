5倍券正式上路，可望帶起一波內需消費熱，但物價上漲壓力也愈來愈大，是否影響消費力道，值得觀察。至於對存股族而言，這時正是布局抗通膨、高殖利率、業績穩定公司的好機會。

新冠疫情衝擊全球已近兩年，對台灣來說，今年比去年還要嚴峻，尤其是內需產業受創更嚴重，因此政府繼去年推出「3倍券」後，今年更加碼至「5倍券」，希望能刺激內需。

5倍券已上路，加上國內疫情相對和緩，預期會帶來一波消費潮，甚至延續到明年農曆年前後。反映在股市中，就是餐飲、觀光、百貨等內需股，順勢展開一波反彈行情。

政策利多又逢旺季

重災股平反合理

其實，之前國內疫情嚴重時，這幾個類股可說是股市的重災區，現在「平反」也相當合理。此外，近期台股表現不佳，大型權值股成為外資的提款機，剛好也給了這些中小型內需股表現的機會。

知名的存股達人華倫（周文偉）表示，對餐飲、觀光、百貨類股來說，5倍券的確有如及時雨，扭轉了下滑的業績。他舉例，每年夏天是超商旺季，但今年受疫情衝擊相當大，兩大龍頭統一超（2912）與全家（5903），6、7月來客數銳減，第2季單季獲利年增率大幅衰退，「8月以後才逐漸轉好。」

另外，觀光與餐飲業也是受傷很重的族群，國內龍頭級飯店之一的晶華（2707）、知名的連鎖餐飲業王品（2727），6月營收月增率一下子都掉了3成多，獲利當然也是一片慘綠。現在，有了5倍券這項利多題材，加上第4季原本就是消費旺季，因此業績成長可期。

除了上述這些公司，屬於零售、百貨的寶雅（5904）、全國電（6281）等，預期也將受惠。甚至近兩年拜疫情之賜、業績大爆發的網購，由於也適用五倍券，對富邦媒（8454）、網家（8044）的業績都可望「錦上添花」、更上一層樓。

不過，華倫表示，5倍券畢竟只是短線題材。對存股族或長線投資人而言，只要公司體質不變，其實不會很在意這些外在因素影響數月、甚至一到兩季的業績。長線來看，疫情正是測試這些內需股在逆境中生存的能力，真正有實力的公司，一時業績轉差不要緊，疫情終有一天會過去，到時這些公司很快就能恢復以往水準，「疫情正是給長線投資人彎腰撿寶的好機會。」

物價指數攀升

民生消費是安全牌

而在政府努力提振內需消費之際，全球通膨壓力卻愈來愈大。主計總處近期公布9月消費者物價指數（CPI）年增率攀升為2.63％，不但是今年以來單月新高，更創下2013年2月、8年多以來新高，尤其是各項食材如豬、雞肉，大宗物資如沙拉油、糖等價格漲幅最大，對餐飲業、甚至內需產業又是不小的衝擊。

例如，王品最近已宣布旗下餐飲品牌於10月下旬起全面漲價，漲幅約5％，後續還會有多家餐飲業、甚至其他行業陸續跟進。因為政府在這時發了5倍券，所以一般民眾可能對漲價暫時沒什麼感覺，等到5倍券花完了，對這些內需產業會有多大影響，投資人必須密切留意。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1296期)