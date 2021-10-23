戰鬥民族就是狂！俄羅斯當地新聞報導，1名職業拳擊手在發現朋友遭到棕熊攻擊後，使盡全力奮力擊退了棕熊，英勇行為令人讚賞。但他目前正在醫院陷入昏迷，箇中原因究竟為何？

《俄羅斯新聞通訊社》報導，19日有3名男子在釣魚歸來時意外被棕熊襲擊。在發現朋友遭棕熊攻擊死亡後，當中的職業拳擊手Ilya Medvedev奮力與熊抵抗，但過程他也身受重傷，導致他送醫後陷入昏迷。

據了解，23歲的Ilya Medvedev還有他的朋友─48歲的Vyacheslav Dudnik，一起去釣魚後，在回來的途中，在森林裡遇到棕熊。棕熊首先攻擊了Vyacheslav Dudnik，並且將他攻擊致死。

當時同行友人Chebotar正在嘗試把船固定在岸邊，就聽到朋友他的朋友尖叫，大喊「有熊！」接著他狂奔到事件現場，就不幸發現Vyacheslav Dudnik已經死了，而Medvedev則是奮力用刀將熊殺死了。

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Boxer Ilya Medvedev went on a fishing trip with 2 other fishermen one of the fishermen got attacked by a bear and medvedev fought with the bear and stabbed the bear to death Medvedev is currently in hospital in intensive care #boxing pic.twitter.com/nAGOxc9x0l — ⚜️ (@HH_boxing) October 21 2021

根據Chebotar的說法，在搏鬥過程中，Ilya Medvedev先嘗試朝著棕熊開了4槍，但是不太有效，棕熊甚至還嘗試要把槍從他的手中打掉。所以Medvedev就開始用刀刺熊。最後儘管他用力把熊用刀刺死，但自己也在過程中身受重傷。

隨後Chebotar就將幾乎已經沒有生氣的Medvedev拖到船上，趕緊將他送醫。由於Medvedev的頭部與身體都有撕裂傷，目前正在重症病房中治療，據了解他已陷入昏迷。

如今，有關當局也正針對此事展開調查。

報導指出，國際拳擊協會主席Umar Kremlev對《俄羅斯新聞通訊社》指出，他們將會全額負擔Medvedev的治療費用。他們已與Medvedev的父母聯絡上，也將提供全面的支持。Umar表示「Medvedev是一個真正在困境中的鬥士，我們都非常希望他早日康復。」

Medvedev曾經在2019年的武裝部隊拳擊錦標賽（Armed Forces Boxing Championships）當中，奪下64公斤級的金牌。

這並非是首次有人在熊的攻擊下倖免於難。2018年一位北卡萊納州的78歲男子，就曾透過攻擊一頭黑熊媽媽的鼻子後，逃過一劫。另外2019年也有一對來自科羅拉多的夫婦曾與重達215磅（約97.52公斤）的黑熊搏鬥，也成為當時討論焦點。