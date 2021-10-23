前立委「民主戰艦」朱高正今天(22日)晚間因大腸癌病逝，享壽67歲。雖然講到「癌王」，多數人第一時間想到的都是胰臟癌，但根據國健署107年癌症登記報告指出，大腸癌才是過去13年中，帶走最多人的癌王。對此醫師就指出，若民眾上廁所出現一症狀，可能就是大腸癌前兆，必須盡速就醫。

安南醫院醫療副院長許秉毅在月初的醫療節目《健康2.0》中指出，大腸癌初期並無特殊症狀，民眾難以察覺，隨著腫瘤增大，會因為表面潰爛之故，出現貧血症狀，但此時並不會血便，造成許多患者疏忽。

許秉毅說，長在右側大腸的腫瘤，因腸道管徑較寬，比較難以察覺，若長在左側大腸，會因腸道管徑較窄，大便就可能變成如鉛筆般細的絲狀，而長在直腸的腫瘤，就會出現頻便情形，但卻上不出來，又由於離肛門口近，會出現血便、殘便情形。

許秉毅表示，若上廁所經常會有便意卻上不出來、或是覺得大不乾淨的感覺，就要趕快看醫生，因為可能就是大腸癌前兆，若拖到有症狀才就醫恐為時已晚。他也補充，大腸癌好發年齡在50歲以上，因此建議滿50歲時，都要去做一次大腸鏡檢查；若有大腸癌家族史，就要提早到40歲去檢查。