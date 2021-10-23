大陸知名鋼琴家李雲迪從風度翩翩的鋼琴王子淪為劣跡藝人，日前被北京公安局證實涉嫌嫖娼被行政拘留，買春對象是一位29歲的陳姓女子，兩人對違法事實供認不諱，消息傳出震驚各界。

李雲迪涉嫖娼被捕，影響層面甚廣，不只他參與演出的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》得連夜將過去播出集數全下架，將李雲迪的部分打馬賽克才能再度播出，找李雲迪代言的各大廠商也紛紛開始行動，進行合約解除與追責處理。有陸媒估計，李雲迪恐怕須付出至少上億元人民幣的賠償金。

李雲迪從形象優雅的鋼琴王子一夕之間淪嫖客被捕，讓不少粉絲心碎，更有陸媒曝光進一步細節，指李雲迪並非第一次買春，今年上半年就已經被抓過一次，只是消息並未流傳開來。

李雲迪被捕，郎朗衰中槍。(取自郎朗微博)

更有一位知情人士爆料李雲迪被捕內幕，透露整起事件起因於北京三里屯某個淫窟被警方攻破，這位29歲賣淫女為了減輕刑責，直接供出李雲迪，警方確認女子手機有李雲迪的聯絡方式後，等李雲迪一下飛機就立刻將他逮捕。而李雲迪與女子交易方式也相當簡單又大膽，直接使用實名轉帳，每次交易金額為1萬塊人民幣（約台幣4萬3），令網友忍不住直呼比一堂鋼琴課還貴啊！

然而另一位享譽國際的大陸鋼琴家郎朗，則衰被李雲迪事件拖累，慘遭不少網友弄錯人，跑到他的微博留言開罵「你對得住太太吉娜愛麗絲嗎？我看錯了你，我不會再看你鋼琴的演出」、「為甚麼要嫖呢？」可說是躺著也中槍。