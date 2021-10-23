恆春基督教醫院院長黃健榮投身偏鄉醫療照顧與社會關懷至今25年，22日榮獲今年中華民國僑務委員會首屆「全球傑出僑生校友獎」，且是6大獎項中「公共事務類」的唯一得主。

黃健榮成長於香港貧苦家庭，高中時遇到好友因病逝世，使他立下從醫的心願。高中畢業後，他從香港獨自來到台北醫學大學就讀醫學系習醫，爾後於台北展開醫療訓練與從醫生涯。

40歲那年，他舉家移民加拿大之際，但心中浮起恆春半島的醫療需要。當他還是醫學生時，曾到過恆基醫院，看見醫界前輩們「為主當兵」奉獻專業、心力和時間來到偏遠地區提供醫療與社會服務，傾力照顧這地的居民，他心中便決定有朝一日要再回到這裡服務。1996年，他決定回應上帝的呼召，以「施比受更為有福」的信念來到恆基醫院。

黃健榮將在台北紮實訓練的醫療專業與經驗帶到恆春半島，面對當時醫療環境的極度缺乏，他曾一個人身兼多科，急診、小兒科、耳鼻喉科、一般外科，並操作超音波、胃鏡等等，更曾經接生3位新生兒，連續夜間值班十幾天是常有的事，甚至因為連續值班十幾天而心律不整差點病倒，但他仍舊堅持照顧鄉親的健康、親力親為，從診間、值班室、病房到急診，甚至每個月定期的部落醫療巡迴，都可以看到他的身影；他也關心台灣尾許多獨老長輩及弱勢家庭學童的生活，此外他更曾利用休假期間前往緬甸、委內瑞拉、南美巴拿馬參與義診，到需要的地方貢獻己力。​

2009年黃健榮榮獲「第19屆醫療奉獻獎」與「台灣醫療典範獎」，獲獎後他並未停止服務，仍持續以專業來照顧恆春半島居民健康，為恆基的醫療照顧及社會服務需要而奔走。

去年10月，他二度擔任恆基醫院的院長，儘管面對財務與醫療人力缺乏的壓力，且身兼院長與醫師的他，在繁忙的公務與醫療照顧中，他仍帶領恆基同仁全力守護台灣尾居民的健康及福祉，在社會服務上亦不斷擴增服務項目、提升品質，延續與實踐起初芬蘭宣教士創院的精神「以耶穌基督愛人如己的精神，給予台灣尾居民全人身心靈的醫治」的使命。

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面對獲頒首屆僑委會全球傑出僑生校友獎(公共事務類)，黃健榮感謝僑委會的肯定，並感謝母校台北醫學大學的推薦，非常榮幸能夠獲頒這份殊榮，且參與在僑委會首屆全球傑出僑生校友的表楊大會。

黃健榮表示，他會繼續與恆基同仁合力照顧台灣尾，成為這地的祝福，期盼恆基未來能夠發展長照，關心慢性病的患者，持續照顧在角落孤苦的人，相信用愛去關心，就能讓人感受到溫暖，也讓社會更幸福。