東北季風南下，台灣溫度直直降，北台灣更是下探到1字頭，加上華南雲雨帶降下大雨影響，可謂又濕又冷，究竟這波會冷到何時？氣象粉專也給出答案，表示直到月底前都會很涼。

臉書氣象粉專《天氣即時預報》指出，第二波冷空氣已經涵蓋全台，而這波轉涼有兩大特性，分別是時間久，加上水氣多。《天氣即時預報》表示，未來7到10天內，也就是到月底前，偏北風都相當穩定，加上東方海域可能會有低壓甚至颱風生成，導致北風更強，涼爽感覺更明顯，迎風面雨勢多，因此整天都會又濕又涼。

《天氣即時預報》補充，在24日(周日)之前，受到華南雲雨帶東移影響，除了本來就容易下雨的北部、東部地區外，中部也會出現局部性降雨情形，南部則是多雲、陰天為主。

《天氣即時預報》表示，這波降雨將會維持到周日，周一(25日)起降雨範圍縮小，但身處迎風面的北部、東北部仍會有雨，越往北雨勢越明顯，南部則是會出現午後雷陣雨。氣溫方面則是會「一路涼到月底」。