國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團已於20日晚間啟程，首站抵達斯洛伐克，國發會今晚發布新聞稿傳捷報，台斯已就電動車、太空發展、智慧城市等領域簽署7項MOU，並邀斯國官員今年底赴台訪問。

國發會主委龔明鑫偕同科技部部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團，於10月20日前往中東歐進行經貿投資考察。

國發會晚間發布新聞稿指出，首站抵達斯洛伐克後，訪團與斯方在技術與供應鏈合作、科研合作、貿易及投資等面向進一步強化雙方關係，並簽署包括電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域7項MOU，為未來進一步強化台斯經貿領域的合作打下穩固根基。

龔明鑫也邀請斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）今年12月赴台訪問，主持首屆台斯次長級經貿諮商會議，屆時也將以台灣待客之道（Taiwanese way）歡迎斯國訪團到訪。

這次經貿考察團除了政府單位，還有來自研究機構、公協會與產業代表，領域包括資通訊、精密機械、半導體、雷射、智慧城市、電動車、生物科技、金融、觀光、新創產業等；龔明鑫也率領台灣相關部會與業者，與斯方指標性企業就半導體及電動車領域供應鏈合作進行洽談。

新聞稿指出，台斯雙方就重要議題進行討論，其中有關科學園區合作，斯方認為台灣科學園區連結學術、研發機構及企業，支持台灣成為最具創新力國家之一。

這次台灣新竹科學園區管理局與斯方簽署MOU，台灣將提供斯方發展科學園區相關經驗，並結合斯國重視技術研究的研究中心與台灣竹科擅長應用技術發展的能量，共同創造雙贏。

經貿考察團於斯洛伐克共簽署7項MOU，除了科學園區合作，還包含電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光合作等領域。

台灣電電公會與斯方將進一步媒合零組件、電池、能源管理等產業各項需求，強化供應鏈合作關係；太空產業發展協會與斯國太空公司合作，將連結國內對區塊鏈技術有興趣的廠商，與斯國企業進行合作；智慧城市及中小企業數位化領域，台灣的資策會、國經協會、台北市電腦公會也將與斯方交流治理經驗，以及媒合中小企業數位化解決方案需求。

訪團在訪斯期間，也舉辦台斯企業商機洽談會，聚焦於電動車、半導體、智慧城市等領域，反應相當熱烈，有60家斯國企業參與媒合洽談，順利舉行160場次的實體及線上洽談。

龔明鑫以及吳政忠也率團拜會斯國的基礎研究機構斯洛伐克科學院（Slovak Academy of Sciences, SAS），並就量子力學、太空科學、氫能等台斯科技產業及創新研究等領域深入交流，期待未來雙方能在科技相關領域上有更緊密合作、串聯台灣與歐洲的科研。

訪團4位部次長均與斯方相關部會相當層級人員分別進行洽談，就雙方關切事項交換意見，除了經濟部，財政部次長阮清華也與斯方就稅務關務合作概況、政府財政政策及相關財政措施進行洽談，這也是雙方財政高層官員多年來首次正式會晤。1101023