疫情期間正當各行各業皆處於收入減少時，總是具有不同創意的玖壹壹，也因應電商的業績快速崛起，玖壹壹希望能夠透過更多的創意拓展娛樂商業版圖，這樣的計畫與全球第一保險套品牌「杜蕾斯」玩翻創意的品牌精神不謀而合，雙方在討論後即刻以周邊商品聯名的方式進行合作。

這次的周邊商品也已呼應雙方提出的概念作為結合，問到玖壹壹會不會排斥跟保險套合作？玖壹壹分享：「性事是人的基本需求，love 與Sex本來就密不可分，讓美好的事情可以盡情享受除了保護自己也保護別人。」

雙方的周邊聯名合作，以玖壹壹專輯中的歌曲〈愛你不踩煞車〉為主題帶出Love&Sex 結合為一的快感，也特別推出了多款限定商品。問到玖壹壹當時合作的動機是防疫期間發現每個人出門都必須配戴口罩，杜蕾斯提出合作意願特別量身定制〈愛你不踩煞車〉聯名款口罩再搭配保險套讓喜愛玖壹壹的粉絲隨時做好全面防護，三人分享現階段愛情觀：「健志最守不住女友的秘密、洋蔥對於感情是最衝動而且最肉麻的是以女友為優先的暖男、春風則是認為一個好男人要幫女友把垃圾分類好。」